زينة تنعى الفنان عمرو ستين: " أجدع وأرجل وأنضف أخ وصديق شفته"

نعت الفنانة زينة رضا الفنان الشاب عمرو ستين، الذي توفي اليوم الثلاثاء، مطالبة الجمهور بالدعاء له والمغفرة.

وكتبت زينة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "مع السلامة يا عمرو، عمري ما قلت لك أن أنا بحبك أوي لأنك أجدع وأرجل وأنضف أخ وصديق شفته".

وأضافت: "أنا بحبك أوي يا عمرو وفاكره كل نصايحك وجدعنتك معايا ومع كل الناس ، الله يرحمكم ويصبر امك وخطيبتك وكل حبايبك، ادعوا له بالرحمة والمغفرة من فضلكم ، لا إله إلا الله".

كشفت مريم عامر منيب ميعاد ومكان جنازة خطيبها الفنان الراحل عمرو ستين، الذي توفي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري.

وكتبت عبر "ستوري حسابها على موقع "انستجرام": ستقام صلاة الجنازة غدًا الأربعاء بعد صلاة الظهر فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات - السادس من أكتوبر".

