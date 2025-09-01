بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ سيرين عبدالنور تخطف بها الأنظار

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير جريئة.

ونشرت سيرين صورًا وفيديو من كواليس تصوير فيديو كليب "عاملن عقدة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "صرنا مليون".

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "نجمة تجمع بين الرقي والبساطة"، "⁨العسل والجمال والرقة سيرينو"، ""ابتسامتها نور يحيي كل من حولها"، "تنقط أنوثة"، "قمر وحلوة والغنية صيفية وحلوة".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عُرض العام الماضي، وشاركها البطولة قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج.

