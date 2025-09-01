ندا موسى تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة ندا موسى الاستمتاع بآخر أيام الصيفية، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت ندا مرتدية إطلالة جريئة وأنيقة على البحر حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ندا موسى بمسلسل "إش إش" بطولة مي عمر، إدوارد، محمد الشرنوبي، ماجد المصري، انتصار، هالة صدقي، شيماء سيف، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

