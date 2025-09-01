إعلان

بعد طرح أغنية محمد منير.. شريهان لمخرج فيلم "ضي": قلبي بيرقص بمنتهى الشجن

02:21 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    شريهان
  • عرض 4 صورة
    نجوم فيلم ضي
  • عرض 4 صورة
    من رسالة النجمه شريهان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

وجهت النجمة شريهان، رسالة إلى المخرج كريم الشناوي، بعد طرح أغنية فيلم "ضي"، المقرر طرحه في دور العرض غدا الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر.

وقامت شريهان، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، بنشر كليب أغنية الفيلم، والتي يقدمها الكينج محمد منير، وعلقت في رسالتها إلى المخرج كريم الشناوي، وكتبت: "قلبي وروحي بيرقص بمنتهى الشجن والفن والسعادة، بالتوفيق والنجاح إلى الأبد حبيبي إن شاء الله".

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" بطولة بدر محمد، والممثلة السودانية إسلام مبارك، وأسيل عمران، وحنين سعيد ، محمد شاهين وصبري فواز، ومحمد ممدوح، والفنان السوداني محمود ميسرة السراج، وضيف شرف الفيلم الكينج محمد منير، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

أغنية فيلم ضي بصوت محمد منير

شريهان كريم الشناوي فيلم ضي إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة