كتب-مصطفى حمزة:

وجهت النجمة شريهان، رسالة إلى المخرج كريم الشناوي، بعد طرح أغنية فيلم "ضي"، المقرر طرحه في دور العرض غدا الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر.

وقامت شريهان، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، بنشر كليب أغنية الفيلم، والتي يقدمها الكينج محمد منير، وعلقت في رسالتها إلى المخرج كريم الشناوي، وكتبت: "قلبي وروحي بيرقص بمنتهى الشجن والفن والسعادة، بالتوفيق والنجاح إلى الأبد حبيبي إن شاء الله".

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" بطولة بدر محمد، والممثلة السودانية إسلام مبارك، وأسيل عمران، وحنين سعيد ، محمد شاهين وصبري فواز، ومحمد ممدوح، والفنان السوداني محمود ميسرة السراج، وضيف شرف الفيلم الكينج محمد منير، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

أغنية فيلم ضي بصوت محمد منير