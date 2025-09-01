استعداد خاص لحفل ألبرت هول.. تفاصيل عودة أنغام لنشاطها الفني

كتب-مصطفى حمزة:

تستعد المطربة أنغام، للعودة بقوة إلى نشاطها الفني، وذلك بعد خضوعها لجراحة البنكرياس في ألمانيا.

وتبدأ أنغام، رحلة العودة، بعقد جلسات مع المايسترو هاني فرحات، لوضع الرؤية الفنية لحفلها الأول بالقاعة الملكية على المسرح الإنجليزي الشهير "ألبرت هول".

واستقرت أنغام، على إجراء بروفات عديدة مع الفرقة الموسيقية في مصر، قبل التوجه إلى لندن وإكمالها هناك، حتى موعد الحفل يوم 25 سبتمبر الحالي.

وتقوم أنغام أيضا بوضع اللمسات النهائية على ألبومها، بعد حسمها الأغاني التي وقع عليها اختيارها، على أن تحدد لاحقا موعد طرحه.

وتتوجه أنغام إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، في أكتوبر المقبل، إذ تقوم باحياء الحفل المقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، يوم 17 أكتوبر.

وظهرت المطربة أنغام، مؤخرا في الحفل الذي أقامه فريق كايروكي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وقامت بتحية الحضور، وذلك في أول ظهور عقب عودتها من ألمانيا.