إعلان

وفاة خال الفنان حمزة العيلي

10:42 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

الفنان حمزة العيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان حمزة العيلي، عن وفاة خاله، صباح اليوم الإثنين.

وكشف حمزة العيلي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة، وكتب: "لله البقاء والدوام ،خالي العزيز الغالي علي إبراهيم يوسف في ذمة الله".

وتابع العيلي: "ربنا يرحمك ياحبيبي ويسكنك جنة الفردوس، دعواتكم الصادقة، إنا لله و إنا إليه راجعون".

وشارك الفنان حمزة العيلي، في رمضان الماضي، في مسلسل "النص"، مع النجوم: أحمد أمين، وصدقي صخر، وأسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، سامية طرابلسي.

الفنان حمزة العيلي

حمزة العيلي فيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة