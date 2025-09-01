وفاة خال الفنان حمزة العيلي

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان حمزة العيلي، عن وفاة خاله، صباح اليوم الإثنين.

وكشف حمزة العيلي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة، وكتب: "لله البقاء والدوام ،خالي العزيز الغالي علي إبراهيم يوسف في ذمة الله".

وتابع العيلي: "ربنا يرحمك ياحبيبي ويسكنك جنة الفردوس، دعواتكم الصادقة، إنا لله و إنا إليه راجعون".

وشارك الفنان حمزة العيلي، في رمضان الماضي، في مسلسل "النص"، مع النجوم: أحمد أمين، وصدقي صخر، وأسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، سامية طرابلسي.