جانا مع كنزي وعمرو دياب يستمتعون بإجازة الصيف - صورة

كتب- مروان الطيب:

نشرت جانا دياب صورة جديدة عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" على حسابها انستجرام.

ظهرت خلالها مع والدها النجم عمرو دياب وشقيقتها كنزي وهم يستمتعون بـ عطلتهم الصيفية.

تصدرت جنا دياب محرك البحث جوجل ومنصات الموسيقى مؤخرا بعد تعاونها مع والدها بأغنية "خطفوني" ضمن ألبومه الجديد "ابتدينا".

يذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور جماهيري كبير، قدم خلاله باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

اقرأ أيضا:

