أول رد من هدى الإتربي على تلقيها دعوة رسمية من الزمالك- بيان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن حصول الفنانة هدى الإتربي على دعوة رسمية من مجلس إدارة نادي الزمالك أو المركز الإعلامي التابع له لحضور مباريات الفريق المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وكشفت هدى الإتربي في بيان لها أنها لا تعلم شيئًا بشأن هتاف جماهير الزمالك باسمها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا.

وأكدت اعتزازها بانتمائها وتشجيعها لنادي الزمالك العريق وتحترم جماهيره..

وأضافت أنها تحترم جميع الجماهير المصرية على اختلاف انتماءاتهم الكروية، مشيرة إلى أنها تفضل متابعة مباريات الزمالك في منزلها مع أسرتها، رغم أن والدتها من مشجعات النادي الأهلي بشدة.

تنتظر هدى الإتربي عرض فيلم "بيج رامي" بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبدالرحمن (توتا)، محمد أنور، نسرين أمين، وإخراج محمود كريم.

وشاركت رمضان الماضي في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة2 بطولة نخبة من النجوم من بينهم أحمد السقا وباسم السمرة وطارق لطفي.



