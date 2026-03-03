إعلان

السفارة الأمريكية تحذر من هجمات صاروخية وشيكة على مدينة الدمام السعودية

كتب : وكالات

04:09 م 03/03/2026

السفارة الأمريكية في السعودية

حذرت السفارة الأمريكية في السعودية، اليوم الثلاثاء، من وجود تهديد بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة (UAV) وشيكة على الدمام، وذلك في منشور حاد على وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصة X.

وقالت السفارة في منشورها: "لا تتوجهوا إلى القنصلية الأمريكية، احتموا فورًا".

وأضافت: "لا تخرجوا من أماكنكم. القنصلية الأمريكية في الدمام تحث المواطنين الأمريكيين على الاحتماء في أماكنهم، ومراجعة خطط الأمان تحسبًا لأي هجوم، والبقاء يقظين في حال حدوث هجمات إضافية مستقبلية. موظفو القنصلية الأمريكية محتمون في أماكنهم".

ويأتي هذا التحذير بعد أن تعرضت السفارة الأمريكية في السعودية لهجوم بطائرتين مسيرتين يُشتبه في أنهما إيرانيّتين، كما ضربت طائرتان مسيرتان إضافيتان السفارة أو محيطها، وتقع السفارة في العاصمة الرياض.

