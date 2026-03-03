إعلان

ألمانيا تستدعي السفير الإيراني

كتب : مصراوي

04:23 م 03/03/2026

ألمانيا و إيران

أ ب

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني لإدانة "الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار العشوائية وغير المتناسبة"، بما في ذلك الهجمات ضد أهداف مدنية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "لقد دعونا النظام الإيراني بشكل قاطع إلى التوقف فوراً عن هجماته المتهورة على دول المنطقة. إن هذه الهجمات تهدد حلفاءنا وأفراد جيشنا ومواطنينا في المنطقة".
وفيما سبق أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه استهدف مكتب الرئاسة الإيرانية ومبنى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وذكرت أن الغارات الجوية وقعت خلال الليل.

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف موقع تجمع المنتدى الأعلى رتبة في النظام المسؤول عن صنع القرار الأمني، فضلاً عن المؤسسة المخصصة لتدريب الضباط العسكريين الإيرانيين وبنية تحتية رئيسية أخرى للنظام".

