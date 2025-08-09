كيف علق شريف منير على صورته مع السقا ومدحت صالح وأحمد مالك؟

كتب- هاني صابر:



شارك الفنان شريف منير، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة جمعته مع النجوم أحمد السقا ومدحت صالح وأحمد مالك.



ونشر شريف، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يوم جميل جمع فن التمثيل بفن الغناء".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "نجوم مصر العسل، متجمعين دايما على خير، الصورة دي كانت عايزة أغنية وأنا ويايا بعيش زي المليونيرات، 3 أجيال في صورة واحدة، صورة جميلة ومبهجة".



وكان شريف منير كشف في وقت سابق عن تعاونه مع المنتج تامر مرسي ببطولة عمل تليفزيوني في موسم دراما رمضان 2026، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "بحمد الله تم التعاون بيني وبين شركة سينرچي والمنتج المتميز تامر مرسي على بطولة عمل من (العيار الثقيل).. إنتظرونا إن شاء الله في رمضان ٢٠٢٦".



يذكر أن، آخر مشاركات شريف منير الفنية كانت بفيلم "السرب" الذي عُرض بالسينمات عام 2024.







