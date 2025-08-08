إعلان

"جورجينا تغار من رشاقتك".. شيماء سيف تنشر صورة بعد فقدان وزنها والجمهور يعلق

11:40 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الجمهور يعرب عن اعجابه بشيماء سيف
  • عرض 5 صورة
    تعليقات الجمهور
  • عرض 5 صورة
    متابعون يشيدون برشاقة شيماء سيف
  • عرض 5 صورة
    الجمهور يغازل شيماء سيف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة شيماء سيف نشر صور جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، بعد فقدانها الكثير من الوزن مؤخرا.

ونشرت شيماء سيف صورة جديدة ظهرت خلالها برشاقة ملحوظة وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "ما شاء الله على الحلويات رشاقة، قمر يا ناس، رشاقة وجمال مالهومش مثال، كنتي قمر وبقيتي قمرين، الغزال، برافو يا شوشو قمر، تجنني، ايه الرشاقة دي؟، جورجينا تغار من رشاقتك، خسيتي أوي، عودك فرنساوي، برافو عليكي، جورجينا تتعلم منك الرشاقة".

وشاركت شيماء سيف، مؤخرا في مسلسل "برستيج"، من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد عبدالرحمن توتا، راندا عوض.

الفنانة شيماء سيف شيماء سيف على إنستجرام إطلالة شيماء سيف شيماء سيف بعد فقدان وزنها
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟