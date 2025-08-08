كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة شيماء سيف نشر صور جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، بعد فقدانها الكثير من الوزن مؤخرا.

ونشرت شيماء سيف صورة جديدة ظهرت خلالها برشاقة ملحوظة وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "ما شاء الله على الحلويات رشاقة، قمر يا ناس، رشاقة وجمال مالهومش مثال، كنتي قمر وبقيتي قمرين، الغزال، برافو يا شوشو قمر، تجنني، ايه الرشاقة دي؟، جورجينا تغار من رشاقتك، خسيتي أوي، عودك فرنساوي، برافو عليكي، جورجينا تتعلم منك الرشاقة".

وشاركت شيماء سيف، مؤخرا في مسلسل "برستيج"، من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد عبدالرحمن توتا، راندا عوض.