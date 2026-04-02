شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها متابعة الدكتور مصطفى مدبولي للموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة، وتحذير الأرصاد من العاصفة الترابية، وإيقاف صرف الخبز والسلع على بعض بطاقات التموين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لاستكمال مشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة.

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن استمرار الرمال والأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري.

رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، فضلاً عن استعراض جهود توطين الصناعة المتعلقة بمكوناتها ومستلزمات تشغيلها.

الحكومة تكشف حقيقة قطع الإنترنت ليلًا لتخفيف أحمال الكهرباء

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة تطبيق قرار بقطع خدمات الإنترنت ليلاً لتخفيف أحمال الكهرباء.

إيقاف صرف الخبز والسلع على بعض بطاقات التموين – تفاصيل

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حقيقة ما تردد بشأن وقف عدد من البطاقات التموينية عن صرف الخبز المدعم والسلع، بالتزامن مع بداية شهر أبريل وبدء صرف المقررات التموينية.

مصدر بـ"الكهرباء": سقوط 15 عمود جهد متوسط نتيجة سوء الأحوال الجوية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سقوط نحو 15 عمود جهد متوسط في عدد من المناطق، نتيجة موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد، والمصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قرار جمهوري بتعيين السفير علاء يوسف رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 161 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من التالية أسماؤهم وذلك للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالي، وهم:

