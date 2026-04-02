قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يوم الخميس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

ووفق بيان البنك اليوم، فقد تم تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19% وعائد الإقراض عند 19.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لرؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

كيف يؤثر تثبيت الفائدة على المواطن والأسواق؟

قرار تثبيت الفائدة يتيح للمركزي الفرصة للتأكد من نطاق تصاعد معدل التضخم الفترة المقبلة، وكذلك الحفاظ على المعدل الحقيقي على الجنيه. ويحمي القطاع الخاص من زيادة تكلفة الاقتراض ويساعد على دعم عجلة النمو المستهدفة خلال العام الجاري والمقبل.

وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو للناتج المحلي أكثر من 5% العام المالي الحالي على أن يصل إلى 5.4% العام المالي المقبل.

