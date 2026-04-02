كيف تتأثر أسعار الذهب بقرار تثبيت المركزي للفائدة اليوم؟ خبراء يوضحون

كتب : آية محمد

06:54 م 02/04/2026

قال خبراء الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" إن أسعار المعدن الأصفر تتأثر بعدة عوامل، منها سعر الفائدة وتغير سعر الصرف والتوترات العالمية.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يوم الخميس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
وأوضح الخبراء أن تثبيت الفائدة للمركزي اليوم لا يغير اتجاه الأسعار، بينما كان يؤدي رفعها إلى تراجع الطلب على الذهب مع اتجاه السيولة نحو الأسهم والسندات.

العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب تتأثر بمجموعة من العوامل المتراكمة.

وأوضح منيب أن أبرز هذه العوامل هي سعر الفائدة في البنك المركزي، وتغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والفائدة على الدولار في الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات والحروب العالمية.

وأشار إلى أن هذه العوامل تعمل معا بشكل تراكمي لتحديد مسار أسعار الذهب في السوق المصري.

وأوضح منيب أن أي عامل منفرد قد لا يكون كافيا لتغيير مسار السوق بشكل كبير.

وأضاف أنه إذا قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، لن يؤثر ذلك في الأسعار.

رفع الفائدة وسحب السيولة

وأشار منيب إلى أنه في حال رفع الفائدة، كان سيؤدي ذلك إلى امتصاص جزءا كبيرا من السيولة المتاحة في السوق ليتجه جزء من رأس المال نحو أدوات الاستثمار والأدوات المالية التي توفرها البنوك، مما يقلل الطلب على الذهب محليا وقد يؤدي إلى انخفاض أسعاره تدريجيا.

وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة لن يكون له تأثير يذكر على أسعار الذهب.

واتفق نجيب مع الرأي السابق في أن رفع الفائدة قد يدفع الأسعار إلى التراجع بسبب اتجاه بعض المستثمرين إلى شراء الأسهم والسندات وبيع جزء من حيازاتهم من الذهب.

اقرأ أيضًا:
النفط يشتعل والملاذ الآمن يتراجع.. كيف تفاعلت الأسواق مع خطاب ترامب؟

حقيقة تطبيق قرار بقطع خدمات الإنترنت ليلاً لتخفيف أحمال الكهرباء

ناصف ونجيب ساويرس يتصدران قائمة أكبر 10 عرب لأثرياء أفريقيا 2026

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الفائدة البنك المركزي المعدن الأصفر

فيديو قد يعجبك



