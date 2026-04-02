حرصت عدد من النجمات على زيارة الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، وشاركوا صورهم بالحجاب وملابس الإحرام من أمام الكعبة المشرفة عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز النجمات في الحرم المكي

ومن بين النجمات اللاتي ظهرن في الحرم المكي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة رانيا منصور وابنتها، الفنانة يارا السكري، الفنانة روجينا والتي ظهرت بصحبة زوجها وابنتيها مريم ومايا أشرف زكي، الإعلامية هالة سرحان، الفنانة إلهام صفي الدين، والفنانة هنا الزاهد.

موسم دراما رمضان 2026

وشاركت عدد من النجمات في دراما رمضان 2026، حيث شاركت روجينا في النصف الأول من شهر رمضان بمسلسل "حد أقصى"، بطولة: محمد القس، خالد كمال، فدوى عابد، بسنت أبو باشا، أمير عبد الواحد، ومن إخراج مايا أشرف زكي .

بينما شاركت الفنانة يارا السكري في مسلسل "علي كلاي" بطولة: أحمد العوضي، درة، رحمة محسن، ضياء عبد الخالق، عصام السقا، طارق دسوقي، محمود البزاوي.



