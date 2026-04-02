"مطرب القناع".. ريتشارد الحاج يتعاقد مع كابوتشي لطرح ألبوم جديد

كتب : منال الجيوشي

05:33 م 02/04/2026

أعلن المنتج ريتشارد الحاج تعاقده مع المطرب كابوتشي، المعروف بظهوره بالقناع، لتقديم ألبوم غنائي بعنوان "تورتة".

ومن المقرر طرح الألبوم عبر موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية الرقمية، وتعتمد التجربة على المزج بين موسيقى الراب والتراب.

أغاني ألبوم "تورتة"

وقرر صناع ألبوم "تورتة" طرح أولى أغانيه غدا، على أن يتم الكشف عن الهوية الحقيقية لكابوتشي "مطرب القناع" مع طرح آخر أغنية بالألبوم، ويضم 9 أغنيات أبرزها "سوكيت"، و"تيجي تيجي"، "قلبي دق دق"، و"ريداني".

ويعتمد كابوتشي في ظهوره الأول على عنصر الغموض البصري، من خلال ارتداء قناع أبيض بشكل دائم، في محاولة لتحويل تركيز الجمهور من الشكل إلى الموسيقى.

مسابقة بإشراف ريتشارد الحاج

من جانبه، كشف ريتشارد الحاج عن إطلاق مسابقة للجمهور، تتضمن جائزة خاصة لمن يتمكن من معرفة الهوية الحقيقية لكابوتشي، قبل طرحه الألبوم كاملًا.

اقرأ أيضا

محمد رضوان يشارك جمهوره صورًا من خطوبة ابنته ريم بحضور نجوم الفن

ما أحلاكي".. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق