أعلن المنتج ريتشارد الحاج تعاقده مع المطرب كابوتشي، المعروف بظهوره بالقناع، لتقديم ألبوم غنائي بعنوان "تورتة".

ومن المقرر طرح الألبوم عبر موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية الرقمية، وتعتمد التجربة على المزج بين موسيقى الراب والتراب.

أغاني ألبوم "تورتة"

وقرر صناع ألبوم "تورتة" طرح أولى أغانيه غدا، على أن يتم الكشف عن الهوية الحقيقية لكابوتشي "مطرب القناع" مع طرح آخر أغنية بالألبوم، ويضم 9 أغنيات أبرزها "سوكيت"، و"تيجي تيجي"، "قلبي دق دق"، و"ريداني".

ويعتمد كابوتشي في ظهوره الأول على عنصر الغموض البصري، من خلال ارتداء قناع أبيض بشكل دائم، في محاولة لتحويل تركيز الجمهور من الشكل إلى الموسيقى.

مسابقة بإشراف ريتشارد الحاج

من جانبه، كشف ريتشارد الحاج عن إطلاق مسابقة للجمهور، تتضمن جائزة خاصة لمن يتمكن من معرفة الهوية الحقيقية لكابوتشي، قبل طرحه الألبوم كاملًا.

محمد رضوان يشارك جمهوره صورًا من خطوبة ابنته ريم بحضور نجوم الفن

ما أحلاكي".. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير