دعت الفنانة شريهان، للفنان الكبير هاني شاكر بالشفاء العاجل بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا وخضوعه لعملية جراحية.

نشرت شريهان، صورة للفنان هاني شاكر، عبر خاصية ستوري حسابها على "إنستجرام" وعلقت: "اللهم يا شافي يا معافي يا حي يا قيوم، اللهم اني اسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك".

تطورات حالة الفنان هاني شاكر

وكان مصدر من نقابة المهن الموسيقية، علق على ما يتردد حول تدهور الحالة الصحية للمطرب هاني شاكر، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة في المستشفى الذي يخضع فيه للعلاج بفرنسا.

وقال المصدر، وهو أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ "مصراوي": "ما يثار عن الحالة الصحية للمطرب الكبير هاني شاكر غير صحيح بالمرة، والحالة الصحية للفنان مستقرة تماما، وما يشاع من وقت لآخر حول تدهور حالته أو تواجده في حالة حرجة بغرفة العناية المركزة في باريس غير حقيقي. وللأسف، لا يراعي من يروج لهذه الشائعات قلق أسرة فنان كبير بحجمه، خاصة أن زوجته سبق وأعلنت استياء الأسرة من تلك الأخبار الكاذبة التي تؤثر أيضا على محبيه وجمهوره".

آخر أعمال شريهان الفنية

كانت آخر مشاركات شريهان الفنية بمسرحية "كوكو شانيل" عام 2021.

تدور أحداث المسرحية حول قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة (كوكو شانيل)، حيث تستعرض بدايتها المتواضعة منذ ولادتها في منزل فقير، وإرسالها إلى دار للأيتام بعد وفاة والدتها ورحلة صعودها في مجال تصميم الأزياء.

وشارك ببطولة المسرحية كل من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل، سيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

اقرأ أيضا:

بعد غياب 3 سنوات فيلم "بيج رامي" يعيد رامز جلال للسينما





وفاة رمضان تيتك بطل المسلسل التركي "حلم أشرف"