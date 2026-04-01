إعلان

مفاجأة في زيجات رشدي أباظة.. أسرة الراحل تكشف القصة

كتب : هاني صابر

11:36 م 01/04/2026 تعديل في 02/04/2026

رشدي أباظة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف طاهر أباظة، أحد أفراد أسرة الفنان الراحل رشدي أباظة، عدد زيجاته، وكانت الأولى من الراحلة تحية كاريوكا، والتي ذكرت بأن زيجتها من رشدي كانت أفضل زيجة في حياتها، ولم يستغلها نهائيا، وكان ينفق عليها، وكان ما تطلبه منه يلبيه على الفور.

طاهر أباظة يكشف زيجات رشدي أباظة

وقال طاهر أباظة ببرنامج "تفاصيل": "رشدي أباظة كان شهما جدا جدا، وهو من عائلة عريقة وكبيرة جدا، وعنده أخلاقيات وسلوك معينة تربى عليها، ثم تزوج للمرة الثانية من سامية جمال، والمرة الثالثة من أم ابنته الوحيدة قسمت، ثم تزوج من الفنانة صباح فترة قصيرة، وفي النهاية تزوج من والدتي بعد وفاة والدي".

طاهر أباظة يعلق على زواج رشدي أباظة من والدته

وأشار طاهر أباظة إلى أن الراحل رشدي أباظة تزوج من والدته لكي يقوم بتربيته وهو في مرحلة صغيرة، وكانت الزيجة الأخيرة له، وتزوجها لأنه أراد أن يعيش حياة أسرية وسط عائلته، موضحا أنه رباه على أكمل وجه، وهناك مواقف كثيرة جمعتهما سويا.

اقرأ أيضا:

مش طايق نفسه؟.. ظهور لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف يثير الجدل

يوسف الشريف يكشف لأول مرة: من أقوى منافسيه في رمضان وهل يقبل البطولة الثانية؟

رشدي أباظة صباح تحية كاريوكا سامية جمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق