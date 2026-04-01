كشف طاهر أباظة، أحد أفراد أسرة الفنان الراحل رشدي أباظة، عدد زيجاته، وكانت الأولى من الراحلة تحية كاريوكا، والتي ذكرت بأن زيجتها من رشدي كانت أفضل زيجة في حياتها، ولم يستغلها نهائيا، وكان ينفق عليها، وكان ما تطلبه منه يلبيه على الفور.

طاهر أباظة يكشف زيجات رشدي أباظة

وقال طاهر أباظة ببرنامج "تفاصيل": "رشدي أباظة كان شهما جدا جدا، وهو من عائلة عريقة وكبيرة جدا، وعنده أخلاقيات وسلوك معينة تربى عليها، ثم تزوج للمرة الثانية من سامية جمال، والمرة الثالثة من أم ابنته الوحيدة قسمت، ثم تزوج من الفنانة صباح فترة قصيرة، وفي النهاية تزوج من والدتي بعد وفاة والدي".

طاهر أباظة يعلق على زواج رشدي أباظة من والدته

وأشار طاهر أباظة إلى أن الراحل رشدي أباظة تزوج من والدته لكي يقوم بتربيته وهو في مرحلة صغيرة، وكانت الزيجة الأخيرة له، وتزوجها لأنه أراد أن يعيش حياة أسرية وسط عائلته، موضحا أنه رباه على أكمل وجه، وهناك مواقف كثيرة جمعتهما سويا.

اقرأ أيضا:

مش طايق نفسه؟.. ظهور لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف يثير الجدل





يوسف الشريف يكشف لأول مرة: من أقوى منافسيه في رمضان وهل يقبل البطولة الثانية؟