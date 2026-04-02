بين صخور الجزر المتناثرة في مضيق هرمز، شيدت طهران "حاملات طائرات ثابتة" لا تغرق، مُدججة بأحدث أنظمة الرادار ومنصات الصواريخ. هذه الجزر التي كانت يوما مجرد نقاط جغرافية، باتت اليوم "كماشة عسكرية" تُطبق على عنق التجارة العالمية، محوّلةً الممر الدولي إلى منطقة سيادة إيرانية لا تُعبر إلا بإذن من الحرس الثوري.

"فخ الجزر".. سلاح طهران لخنق الملاحة الدولية

تُشكّل التحصينات الإيرانية على الجزر الصغيرة المنتشرة قُرب مضيق هرمز ركيزة أساسية في قدرة طهران على التحكم في هذا الممر المائي الحيوي، حيث يرى خبراء أن إعادة فتح الملاحة قد تتطلب من الولايات المتحدة أو قوات التحالف تنفيذ عمليات عسكرية "للسيطرة على هذه النقاط البرية".

وتتجلى أهمية جزر مثل "خارج وقشم وأبو موسى" حاليا مع تسبب إيران في أزمة اقتصادية عبر منع معظم ناقلات النفط من العبور؛ حيث انخفضت حركة المرور التي كانت تُمثّل 20% من النفط الخام العالمي قبل الحرب إلى "مجرد قطرات" منذ بدء الهجمات الجوية في 28 فبراير.

"حاملات طائرات" ثابتة في قلب المضيق

بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يؤكد يوسي كوبرفاسر، المدير السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، أن الملاحة عبر هرمز تفرض اتباع مسارات محددة تمر إجباريا بين جزر تُسيطر عليها إيران.

وتُطلق طهران على جزرها الـ19 المنتشرة في المضيق وصف "حاملات الطائرات"، حيث زودتها بأنظمة رادار، مدارج طيران، مستودعات وقود، منصات صواريخ، وقواعد للغواصات وزوارق الهجوم السريع.

وفي مؤشر على احتمال انتقال الحرب إلى مرحلة "فك حصار المضيق"، وصلت السفينة الهجومية البرمائية "USS Tripoli" إلى المنطقة وعلى متنها عناصر من وحدة الاستطلاع الـ31 التابعة للمشاة البحرية، والمُدربة خصيصا لعمليات السيطرة على الجزر في مناطق معادية.

جزيرة "خارج".. القلب النابض والهدف الصعب

رغم وقوعها على بُعد مئات الأميال شمال غرب المضيق، تُعد "خارج" الأهم استراتيجيا؛ حيث يتم عبرها شحن 90% من النفط الخام الإيراني. ورغم شن واشنطن هجوما عنيفا بالصواريخ والطائرات لتدمير منشآتها العسكرية، إلا أن الضربات لم تمس المرافق النفطية، واستمرت الناقلات في التحميل بعدها.

ورغم حديث الرئيس ترامب عن "الاستيلاء على خارج" كأداة ضغط، إلا أن المحللين يُشيرون إلى صعوبة ذلك نظرا لمساحتها الكبيرة ووقوعها في عمق الأراضي الإيرانية.

"قشم ولارك".. العمود الفقري للعمليات

تُعتبر "قشم" أكبر جزر المضيق والمركز الرئيسي للسيطرة الإيرانية، حيث تضم محطة بحرية وصواريخ في أنفاق تحت الأرض ومحطة تحلية مياه ضخمة، أما جزيرة "لارك"، فيصفها المحللون بأنها "العمود الفقري العملياتي للممر"؛ فهي تضم أنظمة تشويش على اتصالات الأقمار الصناعية (روسية الصنع) وزوارق هجومية سريعة.

ومنذ بدء الحرب، أجبرت إيران السفن على تغيير مسارها لتبتعد عن سواحل عُمان وتمر في القناة الواقعة بين "لارك وقشم" محاذية للساحل الإيراني تحت رقابة الحرس الثوري.

نظام "الترخيص والرسوم" الإيراني

كشف تومر رنان، محلل مخاطر الشحن في (Lloyd’s List)، عن تطور وصفه بـ "المزعج"؛ حيث تفرض إيران حاليا نظام "تدقيق" يُلّزم مشغلي السفن بالتواصل مع وسيط للحصول على تصريح من الحرس الثوري.

وفي بعض الحالات، تفرض إيران رسوم عبور وصلت إلى 2 مليون دولار (تُدفع باليوان الصيني) للناقلات الضخمة، في إجراء يكرس سيطرتها المطلقة على حركة المرور.

الجزر الثلاث والعيون الساهرة

تُمثّل جزر "أبو موسى" و"طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" العيون الساهرة لإيران على القنوات الملاحية. وتُعد "طنب الكبرى" الأقرب لممرات الشحن؛ حيث يبلغ عرض المضيق في أضيق نقطة له 21 ميلا، لكن السفن تتبع قناتين عميقتين (للداخل والخارج) يبلغ عرض كل منهما ميلين فقط، وتقع جزر الطنب مباشرة بين هاتين القناتين، مما يمنح إيران قدرة خنق ملاحية كاملة.

في نهاية المطاف، تبقى هذه "الجزر الحصينة" هي كلمة السر في أي مواجهة قادمة؛ ففتح مضيق هرمز لن يمر عبر القنوات الدبلوماسية فحسب، بل قد يتطلب معركة شرسة لاستعادة السيطرة على "حاملات طائرات ثابتة" أثبتت أن الجغرافيا حين تُدجج بالسلاح، تُصبح أقوى من أساطيل البحار المفتوحة.