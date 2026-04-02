احتفل الموسيقار خالد الكمار باختياره عضوا في المجلس الأعلى للثقافة، بالقائمة التي تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية، وتضم عدد من أبرز الشخصيات في الوسط الإعلامي والثقافي.

نشر خالد الكمار، صورة اللوجو الخاص بالمجلس الأعلى للثقافة عبر صفحته على "إنستجرام"، وكتب: " أتشرفُ باختياري عضوا في المجلس الأعلى للثقافة، شكرا معالي وزيرة الثقافة د. جيهان زكي".

خالد الكمار يضع بصمته كأحد أهم الموسيقيين في مصر

نجح الموسيقار خالد الكمار في وضع اسمه ضمن أبرز الموسيقيين خلال السنوات الماضية سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية وتعاون من خلالها مع عدد من أبرز النجوم أبرزها مسلسل "البحث عن علا 2"، مسلسل "كارثة طبيعية"، فيلم "بنات الباشا"، مسرحية "أم كلثوم: دايبين في صوت الست".

آخر أعمال الموسيقار خالد الكمار

شارك الموسيقار خالد الكمار بتأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل "عين سحرية" بطولة الفنان عصام عمر والفنان باسم سمرة.

كما شارك بتأليف الموسيقى التصوير لمسلسل "كان ياما كان" بطولة النجم ماجد الكدواني، وتم عرضهما بموسم دراما رمضان 2026، وحققا نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

سر صورة نجلاء فتحي في مكتب أحمد زكي.. حكاية مشروع زواج لم يكتمل





محمد رضوان يشارك جمهوره صورًا من خطوبة ابنته ريم بحضور نجوم الفن (صور)



