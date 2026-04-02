أول تعليق من خالد الكمار بعد اختياره عضوا في المجلس الأعلى للثقافة

كتب : مروان الطيب

06:15 م 02/04/2026

خالد الكمار

احتفل الموسيقار خالد الكمار باختياره عضوا في المجلس الأعلى للثقافة، بالقائمة التي تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية، وتضم عدد من أبرز الشخصيات في الوسط الإعلامي والثقافي.

نشر خالد الكمار، صورة اللوجو الخاص بالمجلس الأعلى للثقافة عبر صفحته على "إنستجرام"، وكتب: " أتشرفُ باختياري عضوا في المجلس الأعلى للثقافة، شكرا معالي وزيرة الثقافة د. جيهان زكي".

خالد الكمار يضع بصمته كأحد أهم الموسيقيين في مصر

نجح الموسيقار خالد الكمار في وضع اسمه ضمن أبرز الموسيقيين خلال السنوات الماضية سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية وتعاون من خلالها مع عدد من أبرز النجوم أبرزها مسلسل "البحث عن علا 2"، مسلسل "كارثة طبيعية"، فيلم "بنات الباشا"، مسرحية "أم كلثوم: دايبين في صوت الست".

آخر أعمال الموسيقار خالد الكمار

شارك الموسيقار خالد الكمار بتأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل "عين سحرية" بطولة الفنان عصام عمر والفنان باسم سمرة.

كما شارك بتأليف الموسيقى التصوير لمسلسل "كان ياما كان" بطولة النجم ماجد الكدواني، وتم عرضهما بموسم دراما رمضان 2026، وحققا نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

الموسيقار خالد الكمار على انستجرام

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
