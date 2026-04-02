تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 134 مليار جنيه من البورصة في أسبوع

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 134.1 مليار جنيه خلال أسبوع، وفقا للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية.

وعلى النقيض سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي صافي شراء بنحو 31.8 مليون جنيه.

تعاملات المستثمرين من الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 862.3 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 427.3 مليون جنيه.

إجمالي قيمة التداولات خلال أسبوع

ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 142.6% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 683.5 مليار جنيه بعدد نحو 9.88 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 744 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.28%، ليغلق عند مستوي 46399 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوي 12753 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوي 17724 نقطة.