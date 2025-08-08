إعلان

إيه الفستان دا؟".. الجمهور يعلق على أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

07:57 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هيفاء من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 10 صورة
    هيفاء وهبي على انستجرام
  • عرض 10 صورة
    هيفاء وهبي مع الأصدقاء
  • عرض 10 صورة
    هيفاء وهبي من أحدث جلسة تصوير
  • عرض 10 صورة
    هيفاء وهبي من أحدث ظهور
  • عرض 10 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي
  • عرض 10 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 10 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 10 صورة
    هيفاء وهبي من كواليس حفل الزفاف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

أشعلت الفنانة هيفاء وهبي أجواء حفل زفاف المؤثرة يومي بيوتي الذي أقيم على بحيرة كومو في إيطاليا، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

ونشرت هيفاء مجموعة صور من الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أخضر بفتحة ساق، مما زاد من جرأتها، وخطفت به الأنظار وهنأت العروسين قائلة: "ألف مبروك يومي وجورهان".

وتفاعل جمهورها مع الصور بشكل واسع، وجاءت التعليقات: "أيقونة، ديفا، قمر، إيه الفستان دا؟، فستانك يجنن، أكثر فنانة شيك، هو دا فستان مناسب؟، فستانك غريب لكن قمر".

يُذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضا:

أحمد عبد العزيز يُحرج معجب ويرفض مصافحته.. وفنان ينتقد:"زعلت جدا"

هيفاء وهبي يومي بيوتي بحيرة كومو إيطاليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟