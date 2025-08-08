إيه الفستان دا؟".. الجمهور يعلق على أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

كتب- مروان الطيب:

أشعلت الفنانة هيفاء وهبي أجواء حفل زفاف المؤثرة يومي بيوتي الذي أقيم على بحيرة كومو في إيطاليا، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

ونشرت هيفاء مجموعة صور من الحفل عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أخضر بفتحة ساق، مما زاد من جرأتها، وخطفت به الأنظار وهنأت العروسين قائلة: "ألف مبروك يومي وجورهان".

وتفاعل جمهورها مع الصور بشكل واسع، وجاءت التعليقات: "أيقونة، ديفا، قمر، إيه الفستان دا؟، فستانك يجنن، أكثر فنانة شيك، هو دا فستان مناسب؟، فستانك غريب لكن قمر".

يُذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

