أحمد عبد العزيز يُحرج معجب ويرفض مصافحته.. وفنان ينتقد:"زعلت جدا"

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان مجدي صبحي على مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله الفنان أحمد عبد العزيز وهو يرفض مصافحة احد المعجبين.

ونشر مجدي صبحي عدد من الصور التي تجمعه بمعجبيه بمناسبات مختلفة عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: " عندما علمت بما حدث ورفض الفنان..أحمد عبد العزيز..مصافحة أحد معجبيه زعلت جدا طبعا.. وتذكرت عندما يجيء أحد معجبيني وأنا في أي مكان أتواجد فيه ويقول لي ممكن اتصور مع حضرتك وفي أقل من ثانيه اقول له..اسمحلي أنا اللي نفسي أتصور مع حضرتك..هكذا ولابد أن تكون أخلاق..الفنانين..لأن جمهورك هوه اللي نجمك وحبك وقبل كل ذلك..قبول من الله".

وتعرض الفنان أحمد عبد العزيز للهجوم في وقت سابق، عندما رفض مصافحة أحد المعجبين من ذوي الهمم خلال حضوره عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، وسط انتقادات لاذعة.

وكشف الفنان مجدي صبحي آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه محمد صبحي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "شكرا لكل من اتصل للأطمئنان على أخي الأكبر الفنان الكبير المحترم الأستاذ محمد صبحي".

وطمئن مجدي صبحي الجمهور: "أقول لكم الحمد لله هو بخير ويجري بعض الفحوصات الطبية".