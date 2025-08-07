كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية، لأحد المطربين وهو يغني أغنية "بابا" للفنان عمرو دياب باللهجة الصعيدية.

وظهر المغني وهو يؤدي الأغنية بطريقة مختلفة وحازت على تفاعل المتابعين، وعلقوا: "مديها هيبة كأنها من كلمات الأبنودي، أداءه حلو جدا، غناها أحسن من عمرو دياب، غناها بأسلوبه ومنحها من روحه الصراحة عجبتني عن عمورة، حبيتها بالصوت والجلابية والشنب، طب والله حلوة منه كأنها أغنية تانية، أصلا بيغنيها بستايل الريس متقال.. روعة روعة بصراحة، الأغنية بقى ليها هيبة كان المفروض يقول يا بويا بدل يا بابا كانت هتبقى أحسن بكتير".

تصدرت أغنية "بابا" محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي منذ طرحها ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا" كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي".

يذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور جماهيري كبير، قدم خلاله باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.