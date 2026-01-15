إعلان

بهذا الدعاء.. عبير صبري تحتفل بـ ليلة الإسراء والمعراج

كتب : هاني صابر

10:29 م 15/01/2026

عبير صبري

احتفلت الفنانة عبير صبري، بليلة الإسراء والمعراج عبر حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا.

وكتبت عبير صبري، عبر حسابها على إنستجرام: "يا رب استجيب دعائنا في ليلة الإسراء والمعراج، يا رب احفظنا وأحفظ أهلنا وأحبابنا وأمنحنا البركة في العمر والأهل والرزق والوقت وأشفينا من الأمراض، وأرحم من سبقنا إليك من أهلنا وأرزقنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الاسراء والمعراج".

وتخوض عبير صبري، دراما رمضان 2026 بمسلسل "البخت" المقرر عرضه على قناة أبو ظبي.

مسلسل "البخت" من تأليف حسام موسى، وإخراج معتز حسام، وبطولة أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، أحمد وفيق، مجدي كامل، تامر فرج.

عبير صبري الإسراء والمعراج السوشيال ميديا إنستجرام عبير صبري

