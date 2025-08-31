بعد سرقة فيلته.. معلومات عن حمادة هلال

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرض الفنان حمادة هلال لحادث سرقة بعدما اكتشف فقدان بعض المتعلقات من فيلته بالتجمع الخامس، من بينها (قرط ذهبي – هاتف محمول – إكسسوارات حريمي)، وفقًا لمصدر أمني مسؤول.

وأكد المصدر أن هلال حرر محضرًا بالواقعة دون أن يتهم أو يشتبه في أحد.

فيما يلي 10 معلومات عن الفنان حمادة هلال:

- اسمه الحقيقي محمد عبدالفتاح محمد عبدالعزيز هلال، من مواليد محافظة الشرقية، وانتقل مع أسرته إلى القاهرة بمنطقة الزاوية الحمراء، حيث عمل في سن مبكرة بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

- بدايته الفنية كانت عندما اكتشف أقاربه جمال صوته، فبدأ الغناء في الأفراح والموالد قبل أن يخطو خطواته الأولى في عالم الغناء الاحترافي.

- التحق بكلية السياحة والفنادق.

- قدم عددًا من الألبومات الناجحة التي حققت انتشارًا واسعًا في مصر والعالم العربي.

- شارك في أعمال درامية ناجحة أبرزها مسلسل "المداح"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتعددت أجزاؤه.

- خاض تجربة السينما وشارك في عدة أفلام كوميدية ورومانسية مثل عيال حبيبة وحلم العمر.

- تزوج عام 2009 من الفلسطينية أسماء سميح، وله طفلان هما: "يوسف" و"راما".

من جانب آخر، أحيا حمادة هلال مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا رفع خلاله شعار "كامل العدد"، وشارك متابعيه صورًا من الحفل الذي أقيم بالمسرح الروماني في مارينا، وعلق: "‏حفلة المسرح الروماني بمارينا حفلة جميلة الحمد لله، أشكر كل القائمين على الحفل وأشكر الجمهور الجميل اللي قاعد ساعات كبيرة في انتظاري".

وطرح قبل أيام أحدث أعماله الغنائية بعنوان "حبيبنا"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، توزيع أحمد حداد، ميكس وماستر أحمد جودة، وإخراج كريم مسلم.

