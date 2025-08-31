إعلان

في 4 أيام.. إيرادات "ماما وبابا" تقترب من 4 ملايين جنيه

01:06 م الأحد 31 أغسطس 2025

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس، فيلم "ماما وبابا" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم صيف 2025.

وحقق الفيلم أمس السبت 30 أغسطس يومه الرابع بـ"السينمات" إيرادا بلغ 842 ألفا و202 جنيه، لتصل إيراداته في أربعة أيام لـ 3 ملايين و843 ألفا و503 جنيهات.

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، الطفلين خديجة ويزن، إنتاج: محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح، إخراج أحمد القيعي.

جدير بالذكر أن صنّاع فيلم ماما وبابا احتفلوا به في عرض خاص أقيم في فوكس سينما بـ مول مصر، بحضور عدد كبير من النجوم، الذين حرصوا على تهنئتهم.

ويتنافس في دور العرض السينمائي الفترة الحالية، أفلام: المشروع x، روكي الغلابة، الشاطر، أحمد وأحمد، درويش، ريستارت.

دور العرض السينمائي فيلم ماما وبابا موسم صيف 2025
