حنان مطاوع تزور شارع المعز.. وتعلق: "حلوة يا بلدي"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك أثناء تواجدها في شارع المعز، أحد أبرز المناطق السياحية بالقاهرة.

ونشرت حنان الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "حلوة يا بلدي، من أحد الأماكن في شارع المعز".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت التعليقات: "مبسوط إنك بتروجي لسياحة بلدك"، "الجميلة"، "مصر وجمال شوارعها"، "القمراية".

يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في مسلسل "صفحة بيضا"، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول دكتورة جامعية تتعرض للظلم، وتواجه العديد من الأزمات التي تغير مجرى حياتها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: نور محمود، عمر الشناوي، ميمي جمال، سامي الشيخ، حنان يوسف، حسن العدل، وهو من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

