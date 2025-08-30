بالصور- هادي الباجوري يكشف عن كواليس كوميدية مع الفنان أحمد سعد

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج هادي الباجوري عن كواليس عدد من الحملات الإعلانية التي أشرف على إخراجها خلال الفترة الماضية.

ونشر الباجوري الصور عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وظهر في إحداها مع الفنان أحمد سعد،في كواليس كوميدية، إلى جانب كواليس أخرى مع طاقم العمل الخاص به.

وكانت آخر مشاركات المخرج هادي الباجوري كانت بالجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" بطولة النجمة هند صبري، وعرض نهاية شهر سبتمبر الماضي على شبكة "نتفليكس".

يذكر أن هادي الباجوري ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" ويشارك ببطولته مجموعة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، أسماء جلال، مايان السيد، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال.

