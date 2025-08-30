إعلان

بالصور- هادي الباجوري يكشف عن كواليس كوميدية مع الفنان أحمد سعد

07:18 م السبت 30 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هادي الباجوري
  • عرض 6 صورة
    المخرج هادي الباجوري
  • عرض 6 صورة
    المخرج هادي الباجوري من الكواليس
  • عرض 6 صورة
    هادي الباجوري مع أحمد سعد
  • عرض 6 صورة
    هادي الباجوري من كواليس أحد الحملات الإعلانية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج هادي الباجوري عن كواليس عدد من الحملات الإعلانية التي أشرف على إخراجها خلال الفترة الماضية.

ونشر الباجوري الصور عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وظهر في إحداها مع الفنان أحمد سعد،في كواليس كوميدية، إلى جانب كواليس أخرى مع طاقم العمل الخاص به.

وكانت آخر مشاركات المخرج هادي الباجوري كانت بالجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" بطولة النجمة هند صبري، وعرض نهاية شهر سبتمبر الماضي على شبكة "نتفليكس".

يذكر أن هادي الباجوري ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" ويشارك ببطولته مجموعة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، أسماء جلال، مايان السيد، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال.

اقرأ أيضا:

بالصور- استعدادات مينا مسعود وإميلي شاه لحفل الزفاف

سعد الصغير يؤدي مناسك العمرة.. والجمهور: "ادعيلي واخلع الباروكة"

المخرج هادي الباجوري الحملات الإعلانية انستجرام هادي الباجوري أحمد سعد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر