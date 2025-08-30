مي عز الدين: أنا والساحل كنا أعداء لهذا السبب ومحدش بيتجاوز رحيل أهله

كتبت- منى الموجي:

أطلت النجمة مي عز الدين على جمهورها أمس الجمعة 29 أغسطس، وحلت ضيفة على برنامج "ضيفي" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، وأشارت أنه الظهور الأول لها في برنامج منذ 6 أو 7 أعوام تقريبا.

وتحدثت عن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "أنا بدخل السوشيال ميديا كل شهر مرة، لكن زمان مكنتش كده أول ما ظهرت كنت بمعدل كل ربع ساعة بيكون فيه تفاعل، والفترة الأخيرة كان بقالي شهرين أو 3 شهور مش بحط حاجة، ونزلت صورة حصل عليها تفاعل كبير من الجمهور".

وتابعت "مريت بحاجات كتير قوي مكانش فيها روقان إني أعمل جلسات التصوير اللي كنت بحبها، مكنتش في المود وأنا مبعرفش أعمل حاجة مش من قلبي، لو مش حاسة بالحاجة مش هعملها".

ورفضت مي الاسترسال في الحديث عن والدتها التي رحلت عن عالمنا مؤخرًا، مكتفية بقول إنها لم تتجاوز الأمر بشكل كامل ومؤكدة أنه لا يوجد شخص يستطيع تجاوز رحيل أهله "الله يرحمها، بس مفيش حد بيتجاوز رحيل الأهل، يبقى بيقول أي كلام، بس أنا أهو خرجت ورحت صيفت".

تطرقت أيضا إلى علاقتها بالساحل الشمالي، مشيرة لوجود عداوة سابقة بينهما، موضحة "رحت الساحل ده مكانش في قاموسي خالص المفروض أنا وهو أعداء، كنت أشوف إيه المكان الزحمة أروح عكسه، أول مرة أكون في الحتة اللي فيها الناس كلها، بس بطريقتي قعدت في أوتيل مخرجتش منه الحقيقة".

جدير بالذكر أن مي عز الدين شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة آسر ياسين، إخراج تامر محسن، وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، بينهم: أشرف عبدالباقي، عايدة رياض، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح.