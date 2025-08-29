هدى المفتي تنشر صورا جريئة.. والجمهور: القمر طل

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورا جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، ومن بين تعليقاتهم: "القمر طل"، "بحبك قوي"، "قلبي القمر"، "إيه الحلاوة دي"، "عسولة أوي".

هدى شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل 80 باكو، الذي كان مكوّن من 15 حلقة، بطولة انتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، خالد مختار، محمد لطفي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

جدير بالذكر أن هدى المفتي تشارك في بطولة فيلم بنات فاتن، أمام النجمة الكبيرة يسرا، والنجم باسم سمرة، تأليف أمينة مصطفى، ومن إخراج محمد نادر.