جنوب سيناء - رضا السيد:

تعد مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء من المدن الشهيرة بالسياحة البيئية والدينية، ويفضلها عشاق المغامرة والهدوء والاستجمام، لما تتميز به من طبيعة جبلية شاهقة الارتفاع والعديد من الوديان التي تشبه الواحات الخضراء، إضافة إلى الروحانيات التي حبّاها الله بها، ومن هنا تنتشر الكامبات البيئية التي توفر هذه الأجواء للسائحين.

وقال رمضان الجبالي، دليل بدوي ومرشد سياحي: "إن الكامبات البيئية تعد من الإضافات الجديدة والرائعة الجمال في سانت كاترين، وتحديدًا بوادي الراحة، الذي يعتبر أكثر المناطق بالمدينة طبيعة خلابة وامتزاجًا بالروحانيات، بما يسهم في طرد الطاقة السلبية وبث الاطمئنان والهدوء".

وأضاف "الجبالي" أن الكامبات تندمج مع طبيعة سانت كاترين وأهلها، ومن شدة شبهها بالجبال تبدو كأنها جزء منها، كونها مبنية من الطوب الكاتريني للحفاظ على المدينة كمحمية طبيعية.

وأوضح رمضان الجبالي، أن الإقامة داخل هذه الكامبات تتميز بالهدوء والراحة، وهي مناسبة لنزلاء من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال. وعند دخول السائح للكامب يدرك مدى الدقة في كل تفاصيله، وخاصة داخل الغرف، بداية من الحجارة الملونة التي جرى جمعها من الجبال، وطريقة البناء الفنية بتصميم معماري مميز يراعي كافة احتياجات الإنسان مع الحفاظ على الخصوصية والراحة.

وأشار المرشد السياحي إلى أن كل كامب تم تصميمه بطريقة تسمح بدخول الضوء والهواء في كل ركن، مع تنوع الأشجار والنباتات في الحديقة، وتوفير الأثاث العصري والمتكامل للنزلاء.

كما أوضح أن هذه الكامبات تستقبل محبي مدينة سانت كاترين وضيوفها للاستمتاع بطبيعتها الساحرة والفريدة، ومعايشة تجربة بسيطة في المعيشة بعيدًا عن صخب الحياة المدنية، وتناول وجبات غذائية منزلية صحية بسيطة، مع الشاي البدوي على النار وأعشاب طازجة من الحديقة.