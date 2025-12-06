بالفيديو.. سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت سارة، الفيديو الذي ظهرت فيه تورتة وبلالين وزينة عيد الميلاد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " إنه عيد ميلادي 6/12".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جميلة، أحلى عيد ميلاد، سارة الجميلة، سكر أوي، أحلى فنانة".

جدير بالذكر أن سارة سلامة تخوض درامارمضان 2026 بمسلسل "السرايا الصفرا" ويشاركها البطولة وفاء عامر، إيهاب فهمي، منة عرفة، وآخرين، ومن تأليف حسين مصطفى محرم.