تحدثت شيماء سعيد أرملة الفنان الشعبي الراحل إسماعيل الليثي عن كواليس حياتها بعد رحيله وتعرضها للعديد من الأزمات، وذلك عبر مقطع فيديو لايف نشرته عبر حسابها على تطبيق تيك توك.

وعن رحيل إسماعيل الليثي قالت: "الوحدة بقت من نصيبي وقسمتي، الناس تسيبني في حالي لأن عندي بنات بتتربى، ومحدش مقدر المصيبة اللي أنا فيها".

وتابعت: "أيا كان اللي حصل الواحدة متتمناش أبدا ان جوزها يروح منها، لحد دلوقتي البنات متعرفش حاجة هقولهم ايه؟، هما مش مستوعبين ان رضا راح، أقولهم ايه على أبوهم، بدعي على كل شخص أتكلم عليا أن ربنا يردلي حقي في الدنيا".

أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل تدمير سيارتها بسبب محل حلوى شهير

قدمت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، استغاثة للنائب العام بعد تعرض سيارتها لأضرار كبيرة إثر انهيار سقف الجراج، وسقوطه على سيارتها وعدد آخر من السيارات بنفس الجراج.

نشرت شيماء مقطع فيديو عبر حسابها على "تيك توك" وثقت خلاله الحادثة، وقالت: "استغاثة للنائب العام، أنا ابني مات وجوزي مات، والعربية اللي بصرف بيها على ولادي اليتامى اتدمرت – وذكرت أحد محال الحلوى – السقف وقع عليها".

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

رحل إسماعيل الليثي عن عالمنا يوم 10 نوفمبر 2025 بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، دخل على إثرها في غيبوبة إلى أن وافته المنية وسط صدمة الوسط الغنائي.

