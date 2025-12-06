محمد دياب: "فخور إن فيلمي 678 منح النساء شجاعة مواجهة التحرش"

أعرب المخرج محمد دياب، عن فخره بالتأثير الذي أحدثه فيلمه الشهير 678، منذ طرحه قبل 15 عامًا، مؤكدًا أن العمل لعب دورًا كبيرًا في فتح باب الحديث عن قضية التحرش في المجتمع المصري.

وقال دياب، ببرنامج "سبوت لايت"، إن مناقشة موضوع التحرش وقت عرض الفيلم لم تكن رائجة ولا مطروحة بالشكل الكافي.

وتابع: "أنا كراجل وقتها مكنتش فاهم الموضوع أوي، لكن الفيلم ساهم في تغيير الوعي، والنهاردة مفيش بنت في مصر مش عارفة يعني إيه تحرش".

وأضاف، أن فيلم 678 منح الكثير من الفتيات الشجاعة للتعبير عن تجاربهن والحديث علنًا إذا تعرضن للتحرش.