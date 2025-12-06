مصطفى قمر يظهر لأول مرة مع زوجته في كليب "مش هاشوفك"

يستعد الفنان مصطفى قمر، لطرح أحدث كليباته الغنائية "مش هاشوفك" من كلمات أحمد سليم، وألحان مصطفى قمر، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج كريم عبد الوهاب.

ونشر قمر، مقطعًا من الأغنية عبر صفحته على "إنستجرام"، حيث شهد المقطع الظهور الأول لزوجته داخل العمل.

ويأتي الكليب الجديد ضمن خطة طرح أغنيات ألبوم "قمر 25"، التي يعتمد فيها قمر إصدار أغنية جديدة كل عشرة أيام، في محاولة لإتاحة مساحة كافية للجمهور للاستماع لكل عمل على حدة.

وطرح قمر مؤخرًا رابع أغنيات الألبوم بعنوان "كداب"، من كلمات أحمد سليم، وألحان مصطفى قمر، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، بعد نجاح ثلاث أغنيات سابقة، من بينها "حبيت" من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى.

كما طرح أيضًا أغنيتي "أصل الأيام" من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية، و"اللي كبرناه" من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي، واللتين حققتا انتشارًا واسعًا عقب صدورهما.

وقال قمر، إن خطة طرح الأغاني بشكل متتابع تهدف إلى منح الجمهور فرصة للاستماع المتروي، مضيفًا أن الألبوم يتضمن ألوانًا موسيقية متنوعة عمل عليها لفترة طويلة، سعيًا لتقديم محتوى يعيد تواصله مع الجمهور بشكل يليق بتاريخه الفني.

ويحتوي ألبوم "قمر 25" على 25 أغنية جديدة، ويشهد تعاونات متعددة مع عدد من الشعراء والملحنين، إضافة إلى عودة التعاون بين قمر والملحن عمرو مصطفى في أربع أغنيات، مع مشاركة الموزع كريم عبد الوهاب في توزيع وإنتاج العمل.