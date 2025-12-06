إعلان

مي عزالدين تتصدر التريند لهذا السبب

كتب : هاني صابر

11:41 ص 06/12/2025

الفنانة مي عز الدين مع زوجها أحمد تيمور

كتب- هاني صابر:

تصدرت الفنانة مي عز الدين، تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بسبب أحدث ظهور لها مع زوجها أحمد تيمور مدرب اللياقة البدنية.

ونشرت مي، صورتها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، ووضعت إيموجي "قلب".

وتفاعلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع تدوينتها، واكتفت بوضع إيموجي "قلوب". كما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " العرسان، منورين، القمر ميكا، العروسة الجميلة، الله يسعدكم، البرنسيسة".

يذكر أن، مي عز الدين، تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "قبل وبعد" ويشاركها البطولة هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب، ريم البارودي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل.

مي عز الدين أحمد تيمور إنستجرام ياسمين عبدالعزيز

