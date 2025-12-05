لاميتا فرنجية تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير أمام الأهرامات

كتب : مروان الطيب

10:43 م 05/12/2025
    الفنانة لاميتا فرنجية
    لاميتا فرنجية أمام الأهرامات
    لاميتا فرنجية أمام تمثال أبو الهول
    لاميتا فرنجية تحتفي بالحضارة المصرية القديمة
    لاميتا فرنجية تخطف الأنظار من أحدث ظهور
    لاميتا فرنجية أمام أبو الهول
    لاميتا فرنجية تلتقط صور تذكارية للأهرامات
    لاميتا فرنجية على انستجرام
    لاميتا فرنجية في أحدث ظهور
    لاميتا فرنجية أمام سفح الأهرامات
    لاميتا فرنجية من أحدث جلسة تصوير
    لاميتا فرنجية
    لاميتا فرنجية في منطقة الأهرامات
    لاميتا فرنجية من رحلتها في الأهرامات

خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ووقع اختيار لاميتا على منطقة الأهرامات في الجيزة لتكون موقع جلسة تصويرها، إذ ظهرت في العديد من الصور أمام الأهرامات وتمثال أبو الهول وكتبت: "حضارة شكلت العالم، الثقافة المصرية هي كنز لا يمكن للزمن أن يمحيه".

آخر مشاركات لاميتا فرنجية في السينما

كانت آخر مشاركات لاميتا فرنجية على شاشة السينما بفيلم "بنت من دار السلام" عام 2014.

تدور أحداث الفيلم حول رصد قصة بنت تُدعى منال تعيش في منطقة دار السلام بالقاهرة. بعد أن تحصل منال على مؤهل الثانوية التجارية تقرر السعي للحصول على عمل من أجل توفير المال اللازم للمعيشة. تقوم صديقة منال بتوفير عمل لها في منزل رجل كبير في السن. تنقلب حياة منال رأسًا على عقب بعدما يعتدي هذا الرجل عليها، وتجد نفسها مضطرة للزواج منه. سرعان ما تكتشف منال أن هذا الرجل مريض نفسي، وأن حياتها برفقته مهددة بالضياع.

آخر مشاركات لاميتا فرنجية في الدراما التلفزيونية

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاتها في الدراما التلفزيونية بمسلسل "محال" عام 2013.

تدور أحداث المسلسل حول قصص من الحياة الواقعية، تستعرض حلقات المسلسل قصة سلمان وحياة الذي ينمو بينهما الحب، ويحلما سويا ببيت صغير يجمعهما، لكن المشاكل الأسرية تحول دون ذلك فيفترقان، وتظل نيران الحب تحت الرماد كما هي.

