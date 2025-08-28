كشف موقع "TMZ" العالمي المختص بأخبار المشاهير والبابابراتزي، عن خطوبة المغني الأمريكي المغربي الأصل فرينش مونتانا من مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، بعد العديد من الشائعات حول وجود علاقة رومانسية بينهما خلال السنوات الماضية.

ونشر "TMZتقريرا كشف خلاله أنه تم التأكيد من قبل المتحدث الرسمي باسم فرينش مونتانا انهما احتفلا بخطوبتهما ضمن أسبوع الموضة في باريس التي أقيمت فعالياته بشهر يونيو الماضي.

1- ظهرت بصحبة المغني الأمريكي المغربي الأصل فرينش مونتانا قبل إعلان الخطوبة.

2- والدتها يونانية، السيدة زيو جريجروياكوس.

3- درست العلاقات الدولية في المملكة المتحدة.

4- حصلت على شهادة الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

5- تشارك في العديد من الأعمال الخيرية وتدعم قضايا المرأة.

6- يتابعها عبر إنستجرام أكثر من مليون متابع.

7- أنجبت طفلتها الأولى من الشيخ مانع وأسمتها بنفس اسمها.

8- في يونيو 2023، تزوجت الشيخة مهرة من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

9- أُقيم حفل الزفاف بدبي وحظي باهتمام إعلامي واسع.

10- كشفت عن وجه ابنتها لأول مرة خلال العام الماضي، وكانت تحرص دائما على إخفاء ملامحها.

11- أعلنت طلاقها عبر السوشيال ميديا وكتبت:" الزوج العزيز، بما أنك مشغول برفاق آخرين، أعلن طلاقنا، أنا أطلقك، أنا أطلقك، وأنا أطلقك،اعتنِ بنفسك، زوجتك السابقة".

12- حذفت بعد إعلانها الطلاق جميع الصور التي جمعهتا بزوجها السابق بعد أن صدمت جمهورها بإعلان الطلاق.

13- فقدت الكثير من وزنها واعتادت على الظهور بإطلالات أنيقة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

خاص| أول تعليق من زوجة محمد رحيم عن استغلال ياسمين عبدالعزيز لحن "الواد قلبه بيوجعه".

بالصور.. هيفاء وهبي ومحمد رمضان سويًا من كواليس حفل بيروت