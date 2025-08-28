إعلان

"فولة واتقسمت نصين".. شبيهة غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

09:15 م الخميس 28 أغسطس 2025
    شبيهة الفنانة غادة عبد الرازق
    نهال العليمي شبيهة غادة عبد الرازق
    خبيرة التجميل نهال العليمي والفنانة غادة عبد الرازق
    الماكييرة نهال العليمي
كتب- مروان الطيب:

أثارت دوبليرة ومتخصصة في فن الخدع والمكياج جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إشارة العديد منهم للشبه الكبير بينها وبين الفنانة غادة عبد الرازق.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تقوم بوضع مكياج خاص بها، لتتحول فجأة إلى الفنانة غادة عبد الرازق وسط صدمة الجمهور والمتابعين.

وجاءت التعليقات: "انا افتكرتها هي أصلا، دي شبهها أكتر من غادة عبد الرازق، انا قولت غادة عبد الرازق صغرت،فولة واتقسمت نصين، خضتينا، يعني دي مش غادة أصلا".

وعملت نهال العليمي في مجال الخدع والمكياج واشتهرت بنشرها العديد من مقاطع الفيديوهات عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، ودائما ما تخطف الأنظار بطرق الماكياج المختلفة.

وشاركت نهال العليمي بمسلسل " تلت التلاتة" بطولة الفنانا غادة عبد الرازق وعرض من موسم دراما رمضان 2023، وعملت كدوبليرة لها بعدد من المشاهد.

وكانت آخر مشاركات الفنانة غادة عبد الرازق في الدراما التلفزيونية بمسلسل "شباب امرأة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

