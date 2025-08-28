حمادة هلال يطرح أحدث أعماله الغنائية "حبيبنا"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان حمادة هلال أحدث أعماله الغنائية بعنوان "حبيبنا"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، توزيع أحمد حداد، ميكس وماستر أحمد جودة، وإخراج كريم مسلم.

وشوّق "هلال" جمهوره للأغنية من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ونشر البوستر الدعائي وعلّق قائلًا: "يا حبيبنا.. أغنية جديدة اسمعوها الآن كاملة على قناتي الرسمية باليوتيوب".

يُذكر أن حمادة هلال شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "المداح 5 – أسطورة العهد"، الذي شاركه بطولته غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.

