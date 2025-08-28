وفاة والدة المخرج يعقوب المهنا

كتب-مصطفى حمزة؛

أعلن المخرج الكويتي يعقوب المهنا عن وفاة والدته زوجة الموسيقار الكبير يوسف المهنا.

وكشف يعقوب المهنا، عن الوفاة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب: "السلام عليكم ورحمة الله، لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي الغالية، وفيقة بنت أحمد عبدالله الساعد، ونسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويرفع درجاتها في الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يلهمنا الصبر والسلوان.".

واختتم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الرجاء الدعاء لأمي الغالية فضلًا وليس أمرًا ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وقدم المخرج يعقوب المهنا، عدة مسلسلات كويتية، كان آخرها مسلسل "الشك" ، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ بلال شحادات، وبطولة فاطمة البنوي، قصي خولي، سامر المصري، رزان جمال، نادية ملائكة، عبدالله السدحان.