بالصور.. هيفاء وهبي ومحمد رمضان سويًا من كواليس حفل بيروت

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا لها من حفلها الغنائي في بيروت رفقة النجم محمد رمضان.

ونشرت هيفاء صورها مع محمد رمضان عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ممتن للحب الذي شاهدته من جمهوري، هذه الليلة ستبقى في قلبي إلى الأبد".

أحيت هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحة البحرية لمنتجع وترفرونت بمدينة بيروت، و أشعلت أجواء الحفل بالرقص والغناء، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغانيها، منها "توأم حياتي" من ألبومها الجديد.

كما أحيا محمد رمضان حفلا غنائيا في بيروت، مساء السبت 23 أغسطس، حضره عدد كبير من محبيه وجمهوره رفع لافتة "كامل العدد".

