بعد اتهامه بالترويج للعنف.. حسن الشافعي: "بعتذر لكم سوء تقدير مني"

كتب - معتز عباس:

رد الفنان والملحن حسن الشافعي على الانتقادات التي طالته مؤخرًا، بعد تقديمه أغنية جديدة بها مقاطع لقصيدة يمنية تراثية، اتضح بعد ذلك أن أحد الجماعات السياسية في اليمن تستخدمها كشعار لها.

حسن الشافعي، شارك متابعيه مقطع فيديو ، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" لشرح أسباب استخدمه تلك القصيدة، والرد على تلك الانتقادات، قائلًا: "بقالي فترة بتهاجم بسبب أغنية قدمتها مؤخرًا بتحمل قصيدة فيها معاني وتروج لفكر مجموعة سياسية، واتهموني إني بروج للعنف والحرب وكلام صعب أوي وعنيب، كان يستوجب أشرح للناس ايه اللي بيحصل".

وأضاف: "الموضوع إني عملت مشروع موسيقي من فترة قصيرة تحت عنوان "شاف" المشروع عبارة عن موسيقى إلكترونية مدمجة بالثقافة العربية بتاعتنا، عشان عايز أوصل التراث بتاعنا للعالم كله، شيء طبيعي إني أدور على قصايد قديمة من تراثنا، وعلى حد علمي إن القصيدة اللي عليها مشكلة إنها من التراث اليمني القديم، لكن من الواضح إن في مجموعة سياسية بتستخدمها حتى أصبحت شبه شعار ليهم".

وأوضح: "مهم الناس تفهم إن الاستخدام جاء عشان القصيدة تراث يمني قديم، وأنا قرر أشيل الأغنية من على كل المنصات مش عايز اضايق أي حد يكون أساء الفهم، ومش عايز المحتوى ده الناس تستعمله بشكل غلط او حد يروج لفكرة مش صح"

وأكمل: "أنا بحب أتحمل المسؤولية وده سوء تقدير مني وبعتذر لأي حد أساء الفهم وشكرًا للناس اللي فهمني، واللي وضحلي إن القصيدة دي بتمثل مجموعة معينة، أنا هعيد كتابة أغاني المشروع وهكتب أغنية عن السلام عشان تكون رسالة واضحة مني إني بروج لحاجة إيجابية، ومفيش أي سوء نية أكيد وبعتذر عن القصيدة".

