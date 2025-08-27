إعلان

"جامبسوت بدون بطانة".. هيفاء وهبي تنشر جلسة تصوير والجمهور يعلق

11:06 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار متابعيها ومحبيها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جريئة في حفلها الغنائي في مهرجان بيروت.

ونشرت هيفاء صورًا من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "جامبسوت بدون بطانة"، خطف أنظار متابعيها الذين تفاعلوا معها.

وجاءت تعليقات، المتابعين، كالتالي: "لا يمكنني تجاوز هذه الليلة"، "أنت الأجمل"، "أنتي لوحدك نجمة"، "نجمة النجوم والكواكب"، "لا قبلك ولا بعدك"، "مذهلة إلى الأبد"، "الساحرة الأجمل".

أحيت هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحة البحرية لمنتجع وترفرونت بمدينة بيروت، و أشعلت أجواء الحفل بالرقص والغناء، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغانيها، منها "توأم حياتي" من ألبومها الجديد.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي هيفاء وهبي على إنستجرام إطلالة هيفاء وهبي هيفاء وهبي بجامبسوت بدون بطانة هيفاء وهبي في حفلها بمهرجان بيروت
