الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

يحتفل أبطال فيلم "ماما وبابا" بالعرض الخاص، الذي سيقام داخل أحد السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

وحرصت الفنانة ساندي علي على حضور العرض الخاص والتقاط الصور التذكارية على "الريد كاربت"

كما شهد العرض الخاص ظهور الساحر كريس المصري، والطفلة خديجة أحمد، ونجوم آخرين.

فيلم ماما وبابا بطولة كلًا من محمد عبدالرحمن توتا وياسمين رئيس، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي.

