إعلان

ياسر جلال ينشر صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "للعداله وجه آخر"

06:40 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسر جلال اثناء تصوير مسلسل للعدالة وجه اخر (1)
  • عرض 4 صورة
    ياسر جلال اثناء تصوير مسلسل للعدالة وجه اخر (2)
  • عرض 4 صورة
    ياسر جلال اثناء تصوير مسلسل للعدالة وجه اخر (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان ياسر جلال عن صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "للعداله وجه آخر".

ونشر ياسر الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين.

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة، بطولة ياسر جلال، وأروى جودة، ومحمد علاء إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

اقرأ أيضا..

"بدون فلتر".. ريم مصطفى تخطف الأنظار بصورة جديدة على "انستجرام"

عفروتو يطرح أغنيته الجديدة peace ويستعد لجولته في أمريكا

ياسر جلال مسلسل للعداله وجه آخر انستجرام ياسر جلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية
بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر