ياسر جلال ينشر صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "للعداله وجه آخر"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان ياسر جلال عن صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "للعداله وجه آخر".

ونشر ياسر الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين.

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة، بطولة ياسر جلال، وأروى جودة، ومحمد علاء إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

اقرأ أيضا..

"بدون فلتر".. ريم مصطفى تخطف الأنظار بصورة جديدة على "انستجرام"

عفروتو يطرح أغنيته الجديدة peace ويستعد لجولته في أمريكا