إلهام شاهين توجه رسالة دعم لأنغام: "نورتي بلدك"

كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة دعم إلى المطربة أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت شاهين مجموعة صور مع أنغام، وعلقت: "حبيبتي الغالية وصديقتي الجميلة والفنانة الراقية أنغام.. ألف حمد لله على سلامتك، ونورتي بلدك".

وتابعت: "ننتظر منك دائمًا كل جميل وجديد، ربنا يحميكي ويخليكي لفنك وعيلتك وأصدقائك ومحبينك في كل مكان.. بحبك يا فنانة أصيلة".

وكانت أنغام قد وصلت إلى فيلتها في الساحل الشمالي يوم الإثنين 25 أغسطس، قادمة من ألمانيا على متن طائرة خاصة بصحبة نجلها عمر ومديرة أعمالها راندا رياض، بعد رحلة علاج، لتقضي فترة نقاهة تستمر 10 أيام قبل عودتها إلى القاهرة.

