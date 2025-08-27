إعلان

نجوم الفن يودعون المنتج طارق صيام في جنازته بالشيخ زايد

02:15 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
    أشرف زكي من جنازة المنتج الراحل طارق صيام
    أشرف زكي من جنازة الراحل طارق صيام (2)
    أشرف زكي يقدم واجب العزاء المنتج الراحل طارق صيام
    الصور الأولى من جنازة المنتج طارق صيام
    الوداع الآخير للمنتج الراحل طارق صيام
    الوداع الأخير للمنتج طارق صيام
    تشييع جثمان المنتج طارق صيام من مسجد الشرطة
    أشرف زكي وعمرو الليثي من جنازة الراحل طارق صيام
    جنازة المنتج الراحل طارق صيام
    صور من جنازة المنتج طارق صيام
    صورة من جنازة المنتج الراحل طارق صيام
    أشرف زكي من جنازة الراحل طارق صيام
    تشييع جثمان المنتج طارق صيام
كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب:

شُيع جثمان المنتج الراحل طارق صيام ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وأُقيمت صلاة الجنازة بحضور عدد من أقاربه وأصدقائه ونجوم الوسط الفني والإعلامي.

وحضر الجنازة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، إلى جانب عدد من الشخصيات من بينهم الفنان أحمد صيام، عمرو الفقي، وعلاء الكحكي، الذين حرصوا على وداع الراحل وتقديم واجب العزاء لأسرته.

ويُعد طارق صيام واحدًا من أبرز المنتجين في مجال الدراما والبرامج الإعلانية، إذ قدّم خلال مسيرته العديد من الأعمال المميزة التي حققت نجاحًا كبيرًا، أبرزها: العار، الباطنية، العطار والسبع بنات، آدم، خطوط حمراء، كيد النسا، دلع بنات.

