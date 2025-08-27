نجوم الفن يودعون المنتج طارق صيام في جنازته بالشيخ زايد

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب:

شُيع جثمان المنتج الراحل طارق صيام ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وأُقيمت صلاة الجنازة بحضور عدد من أقاربه وأصدقائه ونجوم الوسط الفني والإعلامي.

وحضر الجنازة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، إلى جانب عدد من الشخصيات من بينهم الفنان أحمد صيام، عمرو الفقي، وعلاء الكحكي، الذين حرصوا على وداع الراحل وتقديم واجب العزاء لأسرته.

ويُعد طارق صيام واحدًا من أبرز المنتجين في مجال الدراما والبرامج الإعلانية، إذ قدّم خلال مسيرته العديد من الأعمال المميزة التي حققت نجاحًا كبيرًا، أبرزها: العار، الباطنية، العطار والسبع بنات، آدم، خطوط حمراء، كيد النسا، دلع بنات.

